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Посуда для микроволновки

Посуда для микроволновки

Сегодня микроволновая печь не роскошь, а средство, которое способно значительно упростит жизни. Есть люди, которые ошибочно полагают, что микроволновая печь предназначена только для разогрева еды, но это всего лишь одна из немногих ее возможностей.

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