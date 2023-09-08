Посуда для микроволновки

Сегодня микроволновая печь не роскошь, а средство, которое способно значительно упростит жизни. Есть люди, которые ошибочно полагают, что микроволновая печь предназначена только для разогрева еды, но это всего лишь одна из немногих ее возможностей.
Сегодня микроволновая печь не роскошь, а средство, которое способно значительно упростит жизни. Есть люди, которые ошибочно полагают, что микроволновая печь предназначена только для разогрева еды, но это всего лишь одна из немногих ее возможностей.
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