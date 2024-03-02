Небензя: у РФ есть время подготовиться на случай, если Киеву поставят F-16

Global Look Press/Tech. Sgt. Kristin High/Keystone Press Agency У России есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
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