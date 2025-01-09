Главная новость прошлой недели - освобождение русскими войсками Курахово. Это важный населённый пункт в Донбассе и один из основных опорных пунктов противника на линии обороны от Авдеевки до Угледара, которую киевский режим строил почти десятилетие.
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