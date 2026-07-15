Как превратить приседания в главный инструмент для роста мышц: личная стратегия

Когда я впервые всерьез задумалась о том, чтобы нарастить мышечную массу, а не просто поддерживать форму, передо мной встал закономерный вопрос: сколько же на самом деле нужно приседать? Перелопатив массу информации, я быстро поняла, что универсальной цифры не существует.