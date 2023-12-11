«Клава Кока – астрологический подкидыш»: новые подробности про известную екатеринбурженку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря, ФедералПресс. Известная певица Клава Кока стала героиней шоу «Натальная карта», в котором ведущие Олеся Иванченко и Дима Журавлев рассказывают интересные факты о герое, узнав информацию о дате его рождения.
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