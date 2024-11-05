Курская дуга: враг накапливает живую силу и технику в Судже, словно ему не надоело телами ВСУшников кормить одичавших свиней В зоне вторжения в Курскую область не стихают бои разной степени интенсивности.
Время сдаваться. Почему Кадыров неожиданно отменил приказ «в плен не брать »
Комментарии
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Игорь Тверской
Согласен! А ведь в РФ, только у Кадырова есть своя личная армия "ахмат" и личный состав берегут. Погибших из Чечни-кот наплакал, а это значит, что в боевых действиях почти не участвуют и их берегут. Вот для чего, мы в дальнейшем узнаем. Всё это не чисто и сама СВО тоже. Самого же Кадырова не просто так раскручивали всё последнее десятилетие (уже опытным политиком называют-ХА,ХА) хотя он чистой воды исполнитель.
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1 час.
тн
татьяна неструева
а помните как Путин говорил в самом начале .что наемники будут уничтожаться ? забыли ? инстранцы будут уничтожаться . говорил Путин . а потом всех тайно отпускал .
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1 час.
Андрей Шурканцев
Многие блогеры и военкоры всё чаще пишут и говорят, что бандеро-петлюровские войска копят силы, чтобы провести новую масштабную провокацию. А это не остаётся без внимания наших командиров и уже в рядах ВС РФ формируются резервы быстрого реагирования... . Главное, вовремя среагировать и не проспать, как в августе. И главное приготовить высокоточное, дальнобойное оружие и профессиональных корректировщиков на случай, если хохлы полезут в Приднестровье... .
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1 час.
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