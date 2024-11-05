Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Мастурбекам что-то не нравится в России? Идите к себе домой -  Чемодан-Вокзал(Аэропорт) - Кишлак -любимый ишак.Таджикистан требу...
  • Александр Пятнистый
    не милости просим отбыть, а пинками гнать домой и не слушать ыой их дипломатов. Сейчас проще- Талибы, вроде, стали на...Таджикистан требу...
  • Александр Пятнистый
    Не постепенно, а всех, кто получил гражданство после 2014 года- автоматом лишать и домой, а всех остальных просто сса...Таджикистан требу...

Время сдаваться. Почему Кадыров неожиданно отменил приказ «в плен не брать »

Время сдаваться. Почему Кадыров неожиданно отменил приказ «в плен не брать »

Курская дуга: враг накапливает живую силу и технику в Судже, словно ему не надоело телами ВСУшников кормить одичавших свиней В зоне вторжения в Курскую область не стихают бои разной степени интенсивности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Тверской
Согласен! А ведь в РФ, только у Кадырова есть своя личная армия &quot;ахмат&quot; и личный состав берегут. Погибших из Чечни-кот наплакал, а это значит, что в боевых действиях почти не участвуют и их берегут. Вот для чего, мы в дальнейшем узнаем. Всё это не чисто и сама СВО тоже. Самого же Кадырова не просто так раскручивали всё последнее десятилетие (уже опытным политиком называют-ХА,ХА) хотя он чистой воды исполнитель.
Ответить
1 час.
тн
татьяна неструева
а помните  как  Путин говорил  в самом начале .что  наемники  будут уничтожаться  ? забыли  ? инстранцы будут уничтожаться   .  говорил  Путин .  а потом   всех   тайно  отпускал  .
Ответить
1 час.
Андрей Шурканцев
Многие блогеры и военкоры всё чаще пишут и говорят, что бандеро-петлюровские войска копят силы, чтобы провести новую масштабную провокацию. А это не остаётся без внимания наших командиров и уже в рядах ВС РФ формируются резервы быстрого реагирования... . Главное, вовремя среагировать и не проспать, как в августе. И главное приготовить высокоточное, дальнобойное оружие и профессиональных корректировщиков на случай, если хохлы полезут в Приднестровье... .
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх