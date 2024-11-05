Время сдаваться. Почему Кадыров неожиданно отменил приказ «в плен не брать »

Игорь Тверской

Согласен! А ведь в РФ, только у Кадырова есть своя личная армия "ахмат" и личный состав берегут. Погибших из Чечни-кот наплакал, а это значит, что в боевых действиях почти не участвуют и их берегут. Вот для чего, мы в дальнейшем узнаем. Всё это не чисто и сама СВО тоже. Самого же Кадырова не просто так раскручивали всё последнее десятилетие (уже опытным политиком называют-ХА,ХА) хотя он чистой воды исполнитель.