Свежий прогноз от Вильфанда: лето продолжится до октября – россияне могут радоваться теплу Ольга БезродняяМетеоролог Роман Вильфанд дал неожиданный прогноз на начало осени, отметив, что в этом году россиян ждет аномально теплая погода.
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