Свежий прогноз от Вильфанда: лето продолжится до октября – россияне могут радоваться теплу Ольга БезродняяМетеоролог Роман Вильфанд дал неожиданный прогноз на начало осени, отметив, что в этом году россиян ждет аномально теплая погода.