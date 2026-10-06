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Царьград

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США инвестировали $130 млн в ЛЭП между Молдавией и Румынией

США инвестировали $130 млн в ЛЭП между Молдавией и Румынией

Посольство США в Молдавии объявило о создании новой высоковольтной ЛЭП Trump liberty line для соединения Молдавии и Румынии.

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