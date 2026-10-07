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Регионы России

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Военный комитет НАТО посетил Киев для подтверждения поддержки Украины

Военный комитет НАТО посетил Киев для подтверждения поддержки Украины

Делегация Военного комитета НАТО во главе с итальянским адмиралом Джузеппе Каво Драгоне посетила Киев с официальным визитом.

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