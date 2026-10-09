Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«И ночью, и вечером, и на следующий день»: Трамп готов был общаться с Путиным долго

«И ночью, и вечером, и на следующий день»: Трамп готов был общаться с Путиным долго

Президент США Дональд Трамп готов был общаться с российским коллегой Владимиром Путиным долго. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время брифинга.

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