«И ночью, и вечером, и на следующий день»: Трамп готов был общаться с Путиным долго

Президент США Дональд Трамп готов был общаться с российским коллегой Владимиром Путиным долго. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время брифинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жесточайший ответ...
- Ушаков рассказал ...
- Сдувание ЫЫ-пузыря
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым