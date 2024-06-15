❕Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма «За период с 20.00 14.06. до 12.
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❕Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма «За период с 20.00 14.06. до 12.