Кто заменит экс-президента Бразилии, если его не допустят к выборам?

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента в 2026 году, несмотря на его нынешнюю дисквалификацию до 2030 года, наложенную Высшим избирательным судом (TSE) за предполагаемое злоупотребление политической властью во время его президентства.