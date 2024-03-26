Американская группа Garbage выразила соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Американская рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле". Пост об этом ее участники опубликовали в Instagram*, выложив фотографию с фанатами на выступлении коллектива на площадке в 2015 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии