Освобождение Катериновки: Кадры боев на лиманском направлении (ВИДЕО)

Освобождение Катериновки: Кадры боев на лиманском направлении. Бойцы 144 гвардейской мотострелковой дивизии при поддержке артиллерии, ударных дронов и авиации выбили врага из населенного пункта и подняли над ним свой флаг.
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