Железные дороги Армении могут быть вовлечены в паутину геополитических комбинаций Заочный (пока) спор между Ереваном и Москвой о будущем административно-юридическом статусе железнодорожной системы Армении вступает в новый этап.
«Железнодорожный» дискурс в Армении: с дальним прицелом?
Комментарии
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Karmadon
"... у российской стороны тогда будут основания потребовать компенсацию". Да плевать они хотели на наши требования! А на чью сторону встанет "беспристрастный" европейский суд, по-моему, ясно.
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1 м.
Анатолий Сазонов
Это стало притча во языцех-имея огромные возможности давить на бывшие"братские республики",мы тем не менее утираемся от их соплей и плевков!!! Да до каких пор мы будем действовать сейчас и сиюминутно,а не завтра или послезавтра,то есть тогда-когда жаренный петух не только прокукарекает,но и больно клюнет в задницу?!
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1 м.
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