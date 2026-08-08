БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Железнодорожный» дискурс в Армении: с дальним прицелом?

«Железнодорожный» дискурс в Армении: с дальним прицелом?

Железные дороги Армении могут быть вовлечены в паутину геополитических комбинаций Заочный (пока) спор между Ереваном и Москвой о будущем административно-юридическом статусе железнодорожной системы Армении вступает в новый этап.

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Комментарии
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Karmadon
&quot;... у российской стороны тогда будут основания потребовать компенсацию&quot;. Да плевать они хотели на наши требования! А на чью сторону встанет &quot;беспристрастный&quot; европейский суд, по-моему, ясно.
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1 м.
Анатолий Сазонов
Это стало притча во языцех-имея огромные возможности давить на бывшие&quot;братские республики&quot;,мы тем не менее утираемся от их соплей и плевков!!! Да до каких пор мы будем действовать  сейчас и сиюминутно,а не завтра или послезавтра,то есть тогда-когда жаренный петух не только прокукарекает,но и больно клюнет в задницу?!
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1 м.