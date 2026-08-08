«Железнодорожный» дискурс в Армении: с дальним прицелом?

"... у российской стороны тогда будут основания потребовать компенсацию". Да плевать они хотели на наши требования! А на чью сторону встанет "беспристрастный" европейский суд, по-моему, ясно.

Анатолий Сазонов

Это стало притча во языцех-имея огромные возможности давить на бывшие"братские республики",мы тем не менее утираемся от их соплей и плевков!!! Да до каких пор мы будем действовать сейчас и сиюминутно,а не завтра или послезавтра,то есть тогда-когда жаренный петух не только прокукарекает,но и больно клюнет в задницу?!