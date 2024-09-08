Признаки, что в вашем доме неуютно

Возникало ли у вас ощущение, что в вашем доме что-то не так? Может быть, казалось, что за каждым углом скрывается негативная энергия? Если это так — не переживайте: в статье мы перечислим признаки неуютного дома и посоветуем, как от этого избавиться.
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