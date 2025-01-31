Улицу в Иркутске хотят назвать именем Леонида Гайдая

30 января – знаменательная дата для поклонников советской комедии и всей российской кинематографии: 102-я годовщина со дня рождения Леонида Иовича Гайдая, режиссёра, чьи фильмы вошли в золотой фонд мирового кино.
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