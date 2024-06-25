Вьетнамку задержали при попытке ввезти в Россию радиоактивные метки

Телеграм-канал Baza сообщает, что жительница Вьетнама попыталась провести на территорию РФ радиоактивные метки для крапления карт, о чем стало известно после того, как она «запищала» в зеленом коридоре в аэропорту Домодедово .
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