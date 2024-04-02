Экс-премьер Украины Азаров: законы Зеленского не будут иметь силы после 20 мая

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что после 20 мая, даты, когда истекает срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского, нормативно-правовые акты президента Украины перестанут иметь под собой законную силу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии