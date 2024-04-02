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Экс-премьер Украины Азаров: законы Зеленского не будут иметь силы после 20 мая

Экс-премьер Украины Азаров: законы Зеленского не будут иметь силы после 20 мая

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что после 20 мая, даты, когда истекает срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского, нормативно-правовые акты президента Украины перестанут иметь под собой законную силу.

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