Стало известно расписание служб в Сочельник и Рождество

В ночь на 6 января наступит Рождественский сочельник. В этот день у православных не принято ничего есть кроме сочива до появления на небе первой звезды – символа Вифлеемской звезды (выноса свечи на праздничном богослужении).
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