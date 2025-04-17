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Низкие продажи билетов на фестиваль Вайкуле: мнение критика Полупанова

Низкие продажи билетов на фестиваль Вайкуле: мнение критика Полупанова

Музыкальный критик объяснил, почему билеты на фестиваль Вайкуле не раскупаются.По мнению обозревателя Полупанова, низкий спрос на билеты фестиваля Лаймы Вайкуле обусловлен определенными причинами, о чем сообщает издание «Абзац».

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