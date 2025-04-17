Низкие продажи билетов на фестиваль Вайкуле: мнение критика Полупанова

Музыкальный критик объяснил, почему билеты на фестиваль Вайкуле не раскупаются.По мнению обозревателя Полупанова, низкий спрос на билеты фестиваля Лаймы Вайкуле обусловлен определенными причинами, о чем сообщает издание «Абзац».