🌹 В Евпатории осенью высадят около 200 кустов роз Сейчас в городе завершается весенний этап озеленения улицы Фрунзе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌹 В Евпатории осенью высадят около 200 кустов роз Сейчас в городе завершается весенний этап озеленения улицы Фрунзе.