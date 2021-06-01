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Манижа решила отметить свое 30-летие концертом в Москве

Манижа решила отметить свое 30-летие концертом в Москве

Известная российская певица Манижа, которая представляла в этом году Россию на песенном конкурсе «Евровидение», рассказала в своем аккаунте Instagram поклонникам, что запланировала большой концерт в честь своего дня рождения в российской столице.

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