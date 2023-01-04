«Вы всех облили грязью», или «Тоже кулаком помахали». Самые яркие цитаты года с сессий АКЗС Пламенные спичи алтайских парламентариев, которые никого не оставили равнодушными 2022 год был богатым на политические дискуссии среди краевых депутатов.