«Вы всех облили грязью», или «Тоже кулаком помахали». Самые яркие цитаты года с сессий АКЗС Пламенные спичи алтайских парламентариев, которые никого не оставили равнодушными 2022 год был богатым на политические дискуссии среди краевых депутатов.
«Вы всех облили грязью», или «Тоже кулаком помахали». Самые яркие цитаты года с сессий АКЗС Пламенные спичи алтайских парламентариев, которые никого не оставили равнодушными 2022 год был богатым на политические дискуссии среди краевых депутатов.
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