Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на своем официальном сайте обновил рейтинги промоушена. Чемпион промоушена в легкой весовой категории Ислам Махачев поднялся на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.
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