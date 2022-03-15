Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Стоит всех, кто сочиняет разного рода пасквили на Россию, ВС РФ, кроме штрафа, принуждать через суд к обшественным ра...Житель Владимирск...
  • Геннадий Загуменов
    хватит писать про деньги для милли👹онов россиян ,хватит гнать пургуВажное денежное п...
  • Владимир Афанасьев
    десятки тыс. приехавшие в Россию, если это дети и женщины, то да , а мужиков надо "скурпулёзно" проверять, это могут ...Трое иностранных ...

В Бурятии тренеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» совместно с полицейскими провели «Урок безопасности» для школьников

В Бурятии тренеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» совместно с полицейскими провели «Урок безопасности» для школьников

В Улан-Удэ волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия провели «Урок безопасности» с учениками 4 класса школы № 32.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх