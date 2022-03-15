В Бурятии тренеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» совместно с полицейскими провели «Урок безопасности» для школьников

В Улан-Удэ волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия провели «Урок безопасности» с учениками 4 класса школы № 32.
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