Белый дом объяснил слова Байдена о закрытии границы с Мексикой

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила высказывание президента США Джо Байдена о намерении закрыть границу с Мексикой, отметив, что существуют разные трактовки того, что подразумевает закрытие границы.
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