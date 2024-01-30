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Белый дом объяснил слова Байдена о закрытии границы с Мексикой

Белый дом объяснил слова Байдена о закрытии границы с Мексикой

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила высказывание президента США Джо Байдена о намерении закрыть границу с Мексикой, отметив, что существуют разные трактовки того, что подразумевает закрытие границы.

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