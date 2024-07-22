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Царьград

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Bild: Шольц признался, что до сих пор смотрит ламповый телевизор

Bild: Шольц признался, что до сих пор смотрит ламповый телевизор

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что пользуется дома ламповым телевизором.Во время выступления в Дрездене канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор смотрит дома ламповый телевизор.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Друг уезжал в 88-м, увезли и свой цветной советский телевизор, оказался не хуже немецких, тоже долго им пользовались там.
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15 час.

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