Телеканал "КРЫМ 24"

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Для граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и Донбасса, работает «горячая линия»

В целях поддержки граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, ЛНР и ДНР, осуществляется консультирование по телефонам следующих «горячих линий».

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