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Аргументы и Факты

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Раскрыты планы Вашингтона: названы жуткие последствия решения США по Ирану

Раскрыты планы Вашингтона: названы жуткие последствия решения США по Ирану

Дефицит ракет у США может оказаться дезинформацией. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя лина любимцева
лина любимцеваизменено

США так и просят,чтобы именно  НА ТЕРРИТОРИИ  США БЫЛО ПРИМЕНЕНО ЯО!!    ПОЧЕМУ США ко всем лезут, везде развязывают войны, пакостят, наглеют и миллионами убивают людей?!!!  Вот сейчас  обстреливают их военные базы на Ближнем Востоке. А сама  территория США остается не тронутой. И американцам ПО БАРАБАНУ, что там где разносят вдалеке, лишь бы у них было все мирно и  тихо... Они же далеко ото всех...  ВОТ ИЗ ЭТОГО "ДАЛЕКА" они всех  достают, а их - НИКТО!!