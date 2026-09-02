Раскрыты планы Вашингтона: названы жуткие последствия решения США по Ирану

Дефицит ракет у США может оказаться дезинформацией. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.
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США так и просят,чтобы именно НА ТЕРРИТОРИИ США БЫЛО ПРИМЕНЕНО ЯО!! ПОЧЕМУ США ко всем лезут, везде развязывают войны, пакостят, наглеют и миллионами убивают людей?!!! Вот сейчас обстреливают их военные базы на Ближнем Востоке. А сама территория США остается не тронутой. И американцам ПО БАРАБАНУ, что там где разносят вдалеке, лишь бы у них было все мирно и тихо... Они же далеко ото всех... ВОТ ИЗ ЭТОГО "ДАЛЕКА" они всех достают, а их - НИКТО!!