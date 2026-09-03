Greenland Mines закрыла сделку по покупке гигантского месторождения редкоземельных металлов Sarfartoq

Американская горнорудная компания Greenland Mines Ltd (NASDAQ: GRML) официально закрыла сделку по приобретению крупного редкоземельного проекта Sarfartoq на юго-западе Гренландии после получения финального одобрения от правительства автономии.
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