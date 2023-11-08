Мэра Мариуполя сняли. Из-за жилья там растут протестные настроения?

Вячеслав Денисов

Жулики и воры при власти даже в такой ситуации организуют денежный поток к себе в карман. И, думается, что даже не это главное. Почему-то никто не задумался, кому на пользу протестные настроения на освобожденных территориях! Скрытый и подлый враг ловко использует желание наших ЖиВ хапать безмерно!