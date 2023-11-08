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Мэра Мариуполя сняли. Из-за жилья там растут протестные настроения?

Мэра Мариуполя сняли. Из-за жилья там растут протестные настроения?

6 ноября, в понедельник, глава ДНР Денис Пушилин освободил от занимаемой должности мэра Мариуполя Олега Моргуна.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Жулики и воры при власти даже в такой ситуации организуют денежный поток к себе в карман. И, думается, что даже не это главное. Почему-то никто не задумался, кому на пользу протестные настроения на освобожденных территориях! Скрытый и подлый враг ловко использует желание наших ЖиВ хапать безмерно!
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