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Старченко, Михайлис, Панюков и Метальников – в составе Казахстана на ЧМ-2024

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Сборная Казахстана выступит в группе В и сыграет с командами Франции, Германии, США, Латвии, Польши и Словакии.

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