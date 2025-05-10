В Татарстане более 300 детей из неблагополучных семей получили помощь в 2024 году

Фото: пресс-служба Минтруда РТ С 2025 года в Российской Федерации реализуется национальный проект «Семья», направленный на укрепление семейных ценностей, развитие института семьи и создание комфортных условий для воспитания детей.
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