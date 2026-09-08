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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании

Андрей Травников подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании

Процедура подачи заявления заняла у губернатора не более двух минут. Также в дистанционном голосовании решила учувствовать и его супруга.

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