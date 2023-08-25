Секретное метро в Москве: какие тайны оно скрывает

В дополнение к основным станциям метро, строители в СССР также занимались секретными проектами. Во время строительства второй очереди метро (открытой в 1937-1938 годах) был разработан проект станции "Советская", расположенной между станциями "Площадь Свердлова" (теперь "Театральная") и "Маяковская".