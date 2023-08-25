Неспешный разговор

20 870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Ну, а вы, конечно же не обыватель, а диванный стратег🤣Почему рубль пада...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Вячеслав Белослюдов, всё предоставляется и помощь оказывается, не надо лгать!Другой вопрос, что жить они там, где им ...«Даже не смейте р...
  • Вячеслав Белослюдов
    Ну в ми6 наверно дураки сидят? Они не знают, что Пригожин только управленец и замену ему найдут? Или уже есть. Что та...Неужели вы еще не...

Секретное метро в Москве: какие тайны оно скрывает

Секретное метро в Москве: какие тайны оно скрывает

В дополнение к основным станциям метро, строители в СССР также занимались секретными проектами. Во время строительства второй очереди метро (открытой в 1937-1938 годах) был разработан проект станции "Советская", расположенной между станциями "Площадь Свердлова" (теперь "Театральная") и "Маяковская".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх