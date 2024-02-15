Прибалтов выбесило решение России: они протестуют против справедливости

Вчера 3,1K прочитали Временный поверенный в делах России в Литве Александр Ëлкин был вызван в министерство иностранных дел государства, где ему выразили протест из-за объявления в розыск литовских политиков.
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