«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда

Aнатолий Райков

Мувтий,это у себя в мечети всё это будешь соблюдать.А кто мусульман пригласил в Россию?Местные мусульмане работающие водителями на мясокомбинате,едят свинину и сало с удовольствием и водку,вино и пиво пьют.Узбеки и Дагестанчы не отстают.А в ГАИ дать право получать только транзитные номера,дающие право только отогнать машину на родину,И то при водительского удостоверения,полученные не в России,а по месту проживания.И хватит по России гонять.В России есть свои водятлы.