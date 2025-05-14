Муфтий Подмосковья Денис хазрат Мухутдинов поддержал отказ курьеров доставлять свинину.
«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Ну это их право. Тут не заставишь. Проще поменять курьеров. В Индии много желающих, в Корее
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8 час.
Aнатолий Райков
Мувтий,это у себя в мечети всё это будешь соблюдать.А кто мусульман пригласил в Россию?Местные мусульмане работающие водителями на мясокомбинате,едят свинину и сало с удовольствием и водку,вино и пиво пьют.Узбеки и Дагестанчы не отстают.А в ГАИ дать право получать только транзитные номера,дающие право только отогнать машину на родину,И то при водительского удостоверения,полученные не в России,а по месту проживания.И хватит по России гонять.В России есть свои водятлы.
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5 час.
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