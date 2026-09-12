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Автовладельцев в новых регионах РФ хотят освободить от утильсбора и госпошлины

Автовладельцев в новых регионах РФ хотят освободить от утильсбора и госпошлины

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко МВД России предложило освободить владельцев автомобилей, чьи машины были зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года на освобожденных территориях, от утильсбора и госпошлины при регистрации.

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