На графике нефти властвует хаос

Всех приветствую! Нефть. Если смотреть на график, то там творится хаос. Но с чисто технической точки зрения очень многое говорит за пилу, цена ниже 55ЕМА, Тенкан пересек Кинджун и «запаздывающая» выше текущих цен, но находится все в снижающемся облаке Ишимоку (я стойко придерживаюсь своего взгляда на ОИ на любом графике — в нем стратегически принимать решения и торговать крайне опасно).