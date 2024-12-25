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На Украине проверят граждан, получивших инвалидность за последние три года

На Украине проверят граждан, получивших инвалидность за последние три года

Украинские власти будут проводить кампанию по проверке граждан, которые получили статус инвалидов. Подробности озвучил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в беседе с представителями местных СМИ.

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