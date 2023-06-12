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Мбаппе сообщил «Пари Сен-Жермен» о нежелании продлевать контракт

Мбаппе сообщил «Пари Сен-Жермен» о нежелании продлевать контракт

Французский форвард Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Такой информацией делится Get French Football News.

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