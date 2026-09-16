Кто из пенсионеров в Подмосковье получит выплаты к 1 октября

От 500 рублей до 17 тысяч: кому перечислят деньги ко Дню пожилого человека.Ко Дню пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября, часть русских пенсионеров сможет получить разовые денежные выплаты.
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