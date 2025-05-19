Под Константиновкой каскадный обвал фронта. У Путина есть нежданчики – офицер ВСУ

Неожиданно для Украины у России оказались готовы резервы на летнюю кампанию. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».