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  • Eduard
    Это Росмия решит сколько у Украины себе вернуть,а значит и ресурсов)В Сеть «слиты» до...
  • Grandad
    Не понял, кому переданы западные области США и Великобритании. Может, это опять "грамотность" журналистов? Вот умеют ...В Сеть «слиты» до...
  • В С
    Уходит ваш паровоз, пендосня.США уже не пытают...

Под Константиновкой каскадный обвал фронта. У Путина есть нежданчики – офицер ВСУ

Под Константиновкой каскадный обвал фронта. У Путина есть нежданчики – офицер ВСУ

Неожиданно для Украины у России оказались готовы резервы на летнюю кампанию. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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