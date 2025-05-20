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Царьград

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Набиуллина: быстрый экономический рост грозит инфляцией и дефицитом кадров

Набиуллина: быстрый экономический рост грозит инфляцией и дефицитом кадров

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите» предупредила о рисках высоких темпов экономического роста, включая инфляцию и дефицит кадров, и призвала к балансу в развитии, подчёркивая значимость рынка капитала.

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