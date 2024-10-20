Названы способные продлить жизнь продукты

Диетолог Кабанов посоветовал есть растительные продукты для продления жизни Для сбалансированного питания чаще всего многим в рационе не хватает клетчатки и растительной пищи, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.