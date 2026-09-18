Крым реализовал активы украинских олигархов на 1,3 млрд рублей

Крым в 2026 году продал на аукционах 10 национализированных активов украинских олигархов, включая санаторий "Прибрежный" и Фабрику головных уборов в Ялте, суммарно получив 1,3 млрд рублей.
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