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Парламентская газета

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Спрашивать с алкогольных компаний хотят так же строго, как с банков

Спрашивать с алкогольных компаний хотят так же строго, как с банков

Компания не сможет получить лицензию на производство чистого спирта или алкоголя, если она или другие организации, входящие с ней в одну группу, не платят налоги, а ее руководство или бенефициары попадут в перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

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