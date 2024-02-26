Спрашивать с алкогольных компаний хотят так же строго, как с банков

Компания не сможет получить лицензию на производство чистого спирта или алкоголя, если она или другие организации, входящие с ней в одну группу, не платят налоги, а ее руководство или бенефициары попадут в перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.
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