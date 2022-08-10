В Алжире российские специалисты совместно с представителями Минобороны России осмотрели самолеты С-130

В Алжире российские специалисты совместно с представителями Минобороны России осмотрели самолеты С-130

Представителям России необходимо было понять, каким образом будет осуществляться десантирование во время проведения 1 и 4 этапов конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх