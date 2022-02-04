Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Голиченко и Даренский о русском языке на Олимпиаде: «Нам никто ничего не запрещал. Это решение каждого спортсмена»

Украинские фигуристы Софья Голиченко и Артем Даренский, выступающие в парном катании, рассказали, что им не запрещено общаться с журналистами в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине на русском языке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх